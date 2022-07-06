Белорусский Генштаб констатировал, что Минск оказался в эпицентре борьбы Запада с Москвой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Руслан Косыгин заявил о смещении в сторону силовых сценариев скоординированной гибридной войны против Союзного государства.

"Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси развивается в условиях жесткого противостояния Российской Федерации и так называемого коллективного Запада. При этом наша страна, являясь военным союзником и стратегическим партнером Москвы, оказалась в эпицентре этих событий", - заявил журналистам Косыгин, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Цель Вашингтона предельно ясна: провоцирование разрушительных процессов в политической, экономической и информационной сферах, непрекращающиеся попытки сменить действующее руководство на подконтрольное Западу с превращением наших государств сугубо в сырьевые придатки и поставщиков дешевых интеллектуальных и трудовых ресурсов. Нет никаких сомнений: против Союзного государства идет скоординированная гибридная война, в которой акцент поступательно смещается в сторону силовых сценариев", - подчеркнул представитель белорусского генштаба.

Он отметил, что "Запад начинает приходить к пониманию того, что традиционные методы гибридной агрессии против Беларуси и России не приносят нужного результата. И именно в этой связи Вашингтон и Брюссель уже даже не скрывают, что фактически готовятся к вооруженному столкновению с нашими странами".