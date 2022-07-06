Китай обвинил США в "технологическом терроризме"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МИД КНР в среду подвергли США критике в связи с информацией о том, что Вашингтон пытается помешать нидерландской компании ASML и японской Nikon продать Китаю оборудование для производства микросхем, сообщает Bloomberg.

"В среду на ежедневном брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь раскритиковал такие ограничения на экспорт, которых добивается Вашингтон", - передает агентство.

При этом он назвал подобную практику "технологическим терроризмом". Однако он не стал уточнять, планирует ли Пекин какие-либо ответные меры.

Ранее источники заявили Bloomberg, что власти США пытаются убедить правительство Нидерландов запретить ASML продажу КНР одной из систем для производства микросхем - при помощи фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Она не является наиболее современной, но ее активнее всего используют в создании микросхем для автомобилей, телефонов, компьютеров и роботов.

Также, по данным источников, США пытаются надавить на Японию, чтобы она остановила передачу той же технологии китайской стороне.

Bloomberg отмечает, что если США удастся добиться своих целей, то это расширит рамки уже действующего моратория Вашингтона на передачу Китаю наиболее передовых технологий.