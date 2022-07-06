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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Украина договорилась о привлечении еще $1,9 млрд помощи

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Украины на международной конференции в Лугано смогло договориться о привлечении дополнительно около $1,9 млрд помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Около 1,9 млрд долларов. Именно на такую сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины", - написал он в соцсети.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о $600 млн на финансовую поддержку, более $500 млн для развития аграрного сектора (хранения, улучшения логистики, ликвидности для предприятий), более $500 млн для подготовки к отопительному сезону и почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации страны.

"Благодарны правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность", - отметил Шмыгаль.

Украина Денис Шмыгаль
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