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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - РФ, КНР и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений в Латинской Америке, сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

"Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США", - отмечает портал.

Всего, по данным центра, в военных маневрах под названием Sniper Frontier в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, примут участие еще 10 стран. При этом в середине августа учения примет у себя Венесуэла.

The Washington Free Beacon отмечает, что планы этих учений являются наиболее явной демонстрацией того, как противники США в регионе развивают отношения с РФ, КНР и Ираном. Так, ранее в этом году президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках турне по Ближнему Востоку подписал соглашение сроком на 20 лет о сотрудничестве с Ираном. Также портал напоминает, что ранее Никарагуа обновило оборонное соглашение с РФ, разрешающее допуск российских военных на территорию этой страны.

Президент Никарагуа своим указом 13 июня разрешил временное присутствие в стране иностранных военных. В список стран, военные которых допускаются на никарагуанскую территорию, вошла, в том числе, Россия.

Россия Китай Иран Латинская Америка Южная Америка
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