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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Шри-Ланка направит делегацию в РФ на следующей неделе для обсуждения поставок нефти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки отправят в Россию на следующей неделе делегацию для обсуждения вопросов, связанных с поставками нефти, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в Коломбо.

Отмечается, что это будет уже второй за месяц визит представителей Шри-Ланки в Москву на министерском уровне для обсуждения вопросов, связанных с поставками нефти.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой.

Сам Готабая Раджапакса со своей стороны сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, попросил помочь с кредитами для закупки топлива и возобновить полеты "Аэрофлота" в страну.

До этого премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявлял, что его стране, может быть, снова понадобится закупать нефть у России. Он также говорил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу. При этом, по словам Викрамасингхе, экономика Шри-Ланки полностью рухнула, и теперь страна не может позволить себе покупку нефти за границей.

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Шри-Ланка
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