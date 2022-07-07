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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Глава МИД Британии прервала поездку на саммит G20 из-за кризиса в правительстве Джонсона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прерывает поездку в Индонезию, где она должна была принять участие в саммите G20, и возвращается в Лондон в связи с кризисом в правительстве, сообщает в четверг Sky News.

Трасс, которая прибыла на Бали только днем ранее, теперь возвращается в Великобританию в связи с ожидающимся уходом в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Обратное путешествие займет у главы МИД около 18 часов.

Телеканал отмечает, что Трасс является одним из основных претендентов на пост Джонсона, ее шансы занять место главы тори составляют, по оценкам Sky News, 8/1.

Тем временем, уже 59 членов правительства, изначально состоявшего из 120 человек, ушли в отставку. Ожидается, что позже в четверг Джонсон объявит, что решил покинуть свой пост. Ожидается, что по ряду причин де-факто он покинет Даунинг-стрит лишь осенью.

Великобритания Лиз Трасс Борис Джонсон
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