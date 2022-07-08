Временная херсонская администрация сообщила об украинском ударе по Каховской ГЭС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории ГЭС в городе Новая Каховка в Херсонской области, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Удар был нанесен по Каховской ГЭС. Упало все, что они наносили, рядом, возле Каховской ГЭС. Сейчас разбираются завалы. Дамбе ничто не угрожает", - сказал Стремоусов.

Он уточнил, что удар пришелся на одно из промышленных зданий рядом с ГЭС. О пострадавших в настоящее время неизвестно.

Телеграм-канал администрации уточнил, что российская ПВО успешно отразила ракетную атаку Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта. "ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла вооруженные силы РФ дадут сокрушительный ответ", - приводятся в сообщении слова главы временной херсонской администрации Владимира Сальдо.

По информации из открытых источников, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.