США поставили Украине 140 гаубиц и более 224 тысяч артиллерийских снарядов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - С конца февраля США поставили Украине 140 гаубиц и 224,3 тыс. артиллерийских снарядов, следует из данных Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

С континентальной части США было также переброшено 38 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1033 переносных зенитных ракетных комплекса и 1468 ракет к ним, 15 вертолетов, 38 радаров, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 млн патронов для стрелкового оружия. Кроме того, Украине было направлено около 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 521 рейс в Европу. Задействованы были также 24 корабля, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Всего для Украины в Европу было доставлено более 24,8 тыс. тонн вооружений и военной техники.

По имеющимся данным, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь уже на сумму более 4 млрд долл.