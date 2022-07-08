Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

США поставили Украине 140 гаубиц и более 224 тысяч артиллерийских снарядов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - С конца февраля США поставили Украине 140 гаубиц и 224,3 тыс. артиллерийских снарядов, следует из данных Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

С континентальной части США было также переброшено 38 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1033 переносных зенитных ракетных комплекса и 1468 ракет к ним, 15 вертолетов, 38 радаров, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 млн патронов для стрелкового оружия. Кроме того, Украине было направлено около 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 521 рейс в Европу. Задействованы были также 24 корабля, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Всего для Украины в Европу было доставлено более 24,8 тыс. тонн вооружений и военной техники.

По имеющимся данным, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь уже на сумму более 4 млрд долл.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков

Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ умер после покушения

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });