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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Руководители Twitter собираются через суд заставить Маска купить их соцсеть

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Руководство Twitter намерено подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который заявил об отказе от сделки по покупке социальной сети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

В миреИлон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсетиЧитать подробнее

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал Тэйлор в Twitter.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке. "Господин Маск расторгает Соглашение о слиянии, поскольку Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого Соглашения", - говорится в письме его представителя в компанию.

Согласно тексту письма, это решение продиктовано тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

"Twitter не предоставил информацию, которую Маск запрашивал в течение почти двух месяцев, несмотря на его неоднократные подробные разъяснения, направленные на то, чтобы упростить идентификацию в Twitter, сбор и раскрытие наиболее важной информации, запрашиваемой Маском изначально", - отмечается в письме.

Кроме того, в письме подчеркивается, что "у Маска есть основания полагать, что количество ложных или спам-аккаунтов в Twitter значительно выше 5%".

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

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