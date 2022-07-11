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Twitter наняла юридическую фирму для подготовки иска против Маска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компания Twitter наняла юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, чтобы подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который заявил об отказе от сделки по покупке социальной сети. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что Twitter планирует подать иск в суд в штате Делавэр (место регистрации компании), в котором раньше работали нанятые адвокаты.

Маска будет представлять компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, которая до этого уже защищала его интересы в суде.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке.

"Господин Маск расторгает Соглашение о слиянии, поскольку Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого Соглашения", - говорится в письме его представителя в компанию.

Согласно тексту письма, это решение продиктовано тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

"Twitter не предоставил информацию, которую Маск запрашивал в течение почти двух месяцев, несмотря на его неоднократные подробные разъяснения, направленные на то, чтобы упростить идентификацию в Twitter, сбор и раскрытие наиболее важной информации, запрашиваемой Маском изначально", - отмечается в письме.

Кроме того, в письме подчеркивается, что "у Маска есть основания полагать, что количество ложных или спам-аккаунтов в Twitter значительно выше 5%".

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Twitter Илон Маск
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