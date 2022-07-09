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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Citigroup и Citibank отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Citigroup и Citibank отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии, сообщил Минфин республики.

"Министерство финансов информирует о том, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней", - говорится в сообщении.

"В настоящее время Министерство финансов осуществляет работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.

Белоруссия Citigroup Citibank
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