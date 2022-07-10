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Коллекционер купил бочку шотландского виски более чем за $19 млн

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Коллекционер из Азии приобрел бочку редкого шотландского виски за 16 млн фунтов (около $19,3 млн) - это мировой рекорд, сообщает The Financial Times.

Односолодовый виски был произведен в ноябре 1975 года на винокурне Ардберг на острове Айлей. Как отмечает издание, коллекционер отдал за виски сумму, более чем вдвое превышающую стоимость покупки винокурни и всех ее запасов в 1997 году.

По условиям сделки бочку разольют по 88 бутылкам и будут регулярно отправлять покупателю в течение пяти лет.

The Financial Times отмечает, что цена виски включает скрытые расходы, в частности, на хранение, страхование и розлив.

Предыдущий рекорд составлял 1 млн фунтов: столько американский коллекционер отдал в апреле за бочонок шотландского виски Macallan, произведенного в 1988 году.

Ардберг
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