Что случилось этой ночью: понедельник, 11 июля

Заявление Борреля о разногласиях по поводу СВО на встрече G20, призыв к подготовке к отключению газа из РФ во Франции, подготовка ЛНР и РФ к зачистке Северска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Боррель заявил, что точка зрения ЕС на СВО не возобладала на встрече G20. По его словам, сейчас "национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам".

- Министр энергетического перехода Франции призвала готовиться к отключению газа из РФ. Аньес Панье-Рюнаше считает, что Россия в любой момент может полностью прекратить поставки газа. При этом энергокомпании Франции начали переводить котлы на мазут.

- Союзные силы ЛНР и РФ начали подготовку к зачистке Северска. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что подразделения союзных войск сейчас активно отрабатывают из артиллерии укрепрайоны боевиков.

- Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

- Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра. Лиз Трасс заявила, что она "помогла возглавить международную реакцию" на СВО, а также "представила жесткий пакет санкций" против РФ.