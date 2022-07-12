В Запорожской области сообщили об обстреле районов близ АЭС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут во вторник обстрел Энергодара Запорожской области, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"Зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения нештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что удары наносятся как артиллерией с другой стороны Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами. Сведений о пострадавших пока нет, объекты здравоохранения приведены в полную готовность.

На данный момент известно, что повреждено здание вблизи Запорожской АЭС. Станция работает в штатном режиме, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Энергодара.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции на Украине.