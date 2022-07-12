Глава МВД Великобритании отказалась баллотироваться на пост премьер-министра страны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что не будет принимать участия в выборах главы Консервативной партии и премьера страны, сообщает во вторник Sky News.

"Я благодарна за поддержку коллег и членов партии, но я не буду выдвигать свою кандидатуру", - приводит Sky News слова Пател.

Отмечается, что в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве) председатель так называемого комитета 1922 (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэд объявит полный список кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны.

По данным телеканала, ранее поддержкой необходимым минимумом в 20 членов парламента заручились экс-министр финансов Риши Сунак (38 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (22), а также председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (22) и глава МИД Великобритании Лиз Трасс (20)

При этом экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта поддерживают 13 членов парламента, а бывшего главу Минздрава Саджида Джавида - 11.

7 июля британский премьер Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.