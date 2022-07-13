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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ЛНР намерена в ближайшее время установить дипотношения с Сирией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава ЛНР заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, что республика рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией.

"Да, конечно. Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому, как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта", - сказал Пасечник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в ЛНР очень благодарны руководству и народу Сирии за готовность признать республику.

Как сообщалось, в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

ЛНР Сирия
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