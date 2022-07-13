Экс-советник Трампа признался в планировании госпереворотов в других странах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы", - заявил Болтон в интервью телеканалу CNN.

Таким образом он опроверг заявление ведущего о штурме Капитолия 6 января 2021, что для подготовки госпереворота "не нужно обладать блестящим умом". Болтон заявил, что не согласен с предположением о том, что Трамп предпринял попытку госпереворота.

"Дональд Трамп так не поступает", - сказал экс-советник.

"Это бессвязное движение от одной идеи к другой, один план проваливается, и появляется другой", - отметил он.

По его мнению, Трамп спровоцировал штурм Капитолия, чтобы дать себе больше времени оспорить результаты выборов в законодательных собраниях штатов.

На просьбу ведущего уточнить, о каких госпереворотах шла речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году. При этом он добавил, что правительство США не имело к этому "особого отношения".

"Мысль о том, что Дональд Трамп был наполовину так же компетентен, как венесуэльская оппозиция, смехотворна", - сказал Болтон.

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе 2019 года провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.

Позже Конгресс все же утвердил итоги выборов. В настоящее время в Палате представителей работает специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января прошлого года.