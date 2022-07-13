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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Bosch вложит 3 млрд евро в подразделение полупроводников к 2026 году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Германская Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик решений для автомобильной отрасли, инвестирует 3 млрд евро в собственное подразделение по производству полупроводниковой продукции к 2023 году.

Как сообщила компания, часть вложенных средств будет направлена на строительство двух центров разработки в Рейтлингене и Дрездене.

Инвестиции станут частью европейской программы по развитию отрасли микроэлектроники и коммуникационных технологий, которая получила название IPCEI (Important Projects of Common European Interest). В пресс-релизе не уточняется, какую роль в инвестициях Bosch будет занимать Евросоюз.

Bosch
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