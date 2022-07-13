Премьер Шри-Ланки объяснил причины введения чрезвычайного положения в стране

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр и временный президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что ввел режим чрезвычайного положения, основываясь на сообщениях разведки о попытках захватить его канцелярию и дом командующего ВВС, сообщает в среду Bloomberg.

Власти Шри-Ланки ранее в среду ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения, а на территории Западной провинции, в которой находится столица страны Коломбо, введен комендантский час.

Обращение Викрамасингхе к народу прозвучало в эфире одного из частных телеканалов страны, поскольку национальное телерадиовещание страны ушло из эфира из-за действий протестующих, которые пытались захватить телерадиоцентр.

Викрамасингхе также проинформировал, что власти сформировали специальный комитет, в который входят высшее руководство полиции и военное командование, этому комитету вменено в обязанность налаживание порядка в районах, охваченных массовыми протестами.

В обращении премьер также заверил, что парламент выберет нового президента страны 20 июля, как и предусмотрено.

В ночь на среду стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вылетел с супругой и телохранителями на Мальдивские острова. После этого в соответствии с конституцией страны председатель парламента Шри-Ланки Махинда Абейвардена до избрания нового главы государства возложил полномочия временного президента страны на премьер-министра.

Протесты на Шри-Ланке

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.