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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Черногория выдала РФ экс-менеджера банка, обвиняемого в мошенничестве на 35 млрд руб.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась выдачи в Россию из Черногории бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий АО "Агентство расчетно-кредитная система" Сергея Ипатова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Ипатова", - сообщили в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

В надзорном ведомстве отметили, что Ипатов будет доставлен в Россию в пятницу.

По версии следствия, с апреля 2014 по июль 2016 гг. Ипатов, будучи начальником управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий банка "Агентство расчетно-кредитная система" "с сообщниками мошенническим путем похитил денежные средства банка в размере более 1 млн рублей".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила журналистам, что Ипатов вместе с другими сотрудниками финансового учреждения систематически вносил в электронную базу данных учета банковских операций недостоверные сведения.

"В частности, умышленно занижал размеры привлеченных в течение дня вкладов физических лиц. Разница между отраженными в базе сведениями и фактически вынесенными вкладчиками денежными средствами похищалась. Кредитно-финансовой организации был причинен ущерб в размере 35 млрд рублей", - сообщила Волк.

Ипатов скрылся от следствия за границей и на основании запроса ГУ МВД России по Москве в 2018 году объявлен в международный розыск, был задержан в Черногории в феврале этого года.

Экстрадиция Ипатова проходит на фоне усложнившихся отношений между Россией и западными странами, которые, в том числе сказались и на взаимодействии правоохранительных органов.

В минувшем июне в Минске генпрокурор РФ Игорь Краснов заявлял, что некоторые иностранные коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле.

Краснов привел в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе в совершении особо тяжких преступлений.

"Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами", - сказал тогда генпрокурор РФ.

Комментируя выдачу Ипатова в РФ официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил "Интерфаксу": "Видимо, после выступления генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Минске ситуация начала меняться".

Черногория Генпрокуратура РФ
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