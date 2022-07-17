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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции
Обломки самолета Ан-12 "Антонов", потерпевшего крушение в Греции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крушение в Греции грузового самолета Ан-12, принадлежащего украинской авиакомпании Meridian, привело к гибели всего его экипажа в составе восьми человек, передает Associated Press со ссылкой на министра обороны Сербии Небойшу Стефановича.

На пресс-конференции в воскресенье министр также сообщил, что на самолете перевозили в Бангладеш 11,5 т боеприпасов сербского производства для минометов. Ан-12 взлетел из сербского города Ниш и должен был сделать промежуточную остановку в иорданской столице Аммане.

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Самолет потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции накануне поздно вечером.

Специальное подразделение греческой армии, занимающееся поисками ядерных, биологических и химических материалов, как ожидается, позднее обследует место крушения на предмет, возможно, оставшихся там взрывчатых или химических веществ.

В качестве меры предосторожности из-за сильного запаха, исходящего с места крушения, координационный комитет, состоящий из представителей муниципалитета, полиции и пожарной службы, посоветовал жителям двух ближайших к месту крушения населенных пунктов держать окна закрытыми, не выходить из домов и носить маски.

Греция Ан-12 Meridian Сербия
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