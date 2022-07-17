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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Не менее 65 человек стали жертвами столкновений между представителями народов берта и хауса на юге Судана в провинции Голубой Нил, сообщает Associated Press.

По данным местных медицинских служб, большинство погибших - молодые мужчины. Также ранения получили примерно 150 человек.

Столкновения в провинции начались после убийства местного фермера на прошлой неделе.

В свою очередь суданское правительство направило в регион военизированные "Силы быстрой поддержки" для наведения порядка. Власти также ввели комендантский час и запрет на собрания в столице провинции - Эд-Дамазине, и городе Эр-Розейрес, где имели место акты насилия.

Также поступает информация о том, что с начала столкновений в этом районе тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

AP поясняет, что это не первый случай межэтнического насилия в Судане после того, как в октябре прошлого года в стране произошел военный переворот.

Судан
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