В Белоруссии сообщили о частых полетах боевых беспилотников вдоль границы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вдоль границы Белоруссии часто фиксируются полеты боевых и разведывательных беспилотников, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики, генерал-майор Дмитрий Михолап.

"В частности, мы наблюдали полет довольно серьезной машины - MQ-9 Reaper, с аэродрома Кымпия-Турзий, Румыния. Как раз в ходе тренировки дежурных сил мониторил обстановку, что происходит у нас. Но такие аппараты встречаются достаточно часто. Совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как "Байрактар", - сказал он в эфире телеканала СТВ.