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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Белоруссия планирует поставить на вооружение новые вертолеты и зенитные системы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует поставить на вооружение ударные вертолеты Ми-35 и зенитно-ракетные системы С-400 "в ближайшей перспективе", сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики, генерал-майор Дмитрий Михолап.

"В ближайшей перспективе прорабатывается вопрос и появится на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитно-ракетные системы С-400", - сказал он в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"На вооружение нашей армии поступили и уже достаточно успешно освоены зенитно-ракетные комплексы "Тор М2" которые участвуют в мероприятиях боевой и оперативной подготовки на полигонах Российской Федерации. Освоен самолет Су-30СМ. Совсем мы недавно получили новейший тренажер этого самолета, что позволит сэкономить не только ресурс самих самолетов, но и значительно повысить уровень подготовки наших пилотов", - добавил Михолап.

Белоруссия С-400
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