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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

МЧС Армении сообщило, что взрывного устройства в доме Тер-Петросяна нет

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил СМИ, что в результате проведенных работ в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна взрывного устройства не обнаружено.

Пресс-служба полиции республики отметила, что сообщение оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что спасатели и саперы ищут взрывное устройство в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Появившиеся в СМИ сообщения о заложенном взрывном устройстве подтвердил журналистам пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян. По данным СМИ, на месте находились саперы, кинологи, спасатели медики и полиция.

Армения Левон Тер-Петросян
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