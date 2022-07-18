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Европейские владельцы нефтяных танкеров спешат нарастить поставки российской нефти

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Владельцы танкеров в Европе стремятся максимально нарастить перевозки российской нефти до того, как в декабре вступят в силу энергетические санкции против Москвы, сообщило издание The Wall Street Journal.

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Надвигающиеся санкции в настоящее время вызывают опасения среди европейских переработчиков и судовладельцев, что их могут занесут в черный список за бизнес с Россией, пишет The Wall Street Journal.

По данным брокеров, греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового нефтяного флота, перевезли около половины объемов российской нефти в мае и июне. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты в Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами за аналогичный период годом ранее.

"Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после вступления в силу санкций", - сказал исполнительный директор греческой судоходной компании на условиях анонимности.

Вместе с тем, по его словам, "в конечном итоге это может быть чистым позитивом, потому, что спрос на нефть по-прежнему высок, и суда, скорее всего, будут направлены для доставки нефти из других стран, таких как США и Ближний Восток".

По его мнению, танкеры "будут ходить на большие расстояния, а это значит, что они будут зарабатывать больше денег".

Издание пишет, что в настоящее время резко возросли российские поставки в Азию. По данным поставщика энергетических данных компании Vortexa, Китай почти удвоил потребление российской нефти в среднем до 1,13 млн баррелей в день в июне с 670 тыс. баррелей в день в феврале. Серьезно увеличились закупки российский нефти Индией.

"Исходя из этой тенденции, представляется возможным, что Россия могла бы экспортировать всю доступную нефть без покупателей из Америки или Европейского союза", - цитирует газета главного аналитика Vortexa Давида Веха.

В соответствии с шестым пакетом антироссийских санкций, принятым Советом ЕС в июне, с начала декабря вводится запрет на морские перевозки российской нефти.

Черное море Балтийское море
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