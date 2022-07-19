Глава Минфина США призвала противостоять попыткам Китая влиять на мировую экономику

Она также назвала ограничение цены на экспорт нефти РФ мощным инструментом для решения проблемы удорожания энергоносителей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник призвала к созданию с союзниками устойчивых цепочек поставок, чтобы снизить инфляцию и не позволить таким странам, как Китай, использовать рычаги влияния на поставки ключевых материалов, сообщило агентство "Ренхап".

"Мы не можем позволить таким странам, как Китай, использовать свое положение на рынке ключевых сырьевых материалов, технологий или продуктов для подрыва нашей экономики или использования нежелательных геополитических рычагов", - сказала она, подчеркнув необходимость снижения рисков, связанных с "чрезмерной концентрацией" ключевых поставок из "ненадежных стран".

Йеллен, находящаяся в Южной Корее с визитом, после посещения сеульского завода аккумуляторных батарей сказала, что в настоящее время "сотрудничество с союзниками и партнерами (...) является важным элементом укрепления экономической устойчивости при одновременном поддержании динамизма и роста производительности, которые приходят с экономической интеграцией".

Глава американского Минфина также назвала предлагаемое ограничение цены на экспорт российской нефти "самым мощным инструментом" для решения проблемы удорожания энергоносителей и призвала своих союзников и страны-партнеры присоединиться к этому шагу.

Она "осудила Россию за превращение экономической интеграции в оружие и пообещала "суровые последствия" тем странам, которые злоупотребляют или нарушают международный порядок", говорится в сообщении агентства.