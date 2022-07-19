Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Белоруссия и РФ проведут учения по реагированию на эпидемиологическую угрозу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совместные учения по вопросам оперативного реагирования на общую эпидемиологическую угрозу с использованием мобильных лабораторий проведут медики Белоруссии и России, сообщили в белорусском Минздраве во вторник.

Учения пройдут на базе Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии с участием сотрудников Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, рассказали в министерстве здравоохранения.

"В ходе учений планируется отработать практические навыки и решить теоретические задачи по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием возможностей специализированных противоэпидемических формирований, а также мобильной лаборатории диагностики инфекционных заболеваний", - проинформировали в белорусском Минздраве.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных в их отношении санкций

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

ЕС начал переговоры по вопросу присоединения Албании и Северной Македонии

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Стрельба произошла в баре в Париже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });