Власти Запорожской области сообщили о пострадавших в результате украинской атаки на АЭС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек получили различные травмы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС в Энергодаре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Украинские ударные беспилотники в среду днем атаковали территорию АЭС в Энергодаре.

Как уточнил агентству член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов, речь идет о работниках АЭС, четверо из них в тяжелом состоянии.

"Возгорание оперативно потушили, пожарные там работают. В результате удара пострадали хозяйственные постройки. С реакторами все хорошо, радиационный фон в норме", - отметил он.

По предварительным данным, удар нанесли три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с килограммами взрывчатого вещества.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.