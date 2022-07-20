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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Власти Запорожской области сообщили о пострадавших в результате украинской атаки на АЭС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек получили различные травмы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС в Энергодаре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Украинские ударные беспилотники в среду днем атаковали территорию АЭС в Энергодаре.

Как уточнил агентству член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов, речь идет о работниках АЭС, четверо из них в тяжелом состоянии.

"Возгорание оперативно потушили, пожарные там работают. В результате удара пострадали хозяйственные постройки. С реакторами все хорошо, радиационный фон в норме", - отметил он.

По предварительным данным, удар нанесли три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с килограммами взрывчатого вещества.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская область Запорожская АЭС
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