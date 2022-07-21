Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Российский космонавт и астронавт ESA совершат выход в открытый космос

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти в четверг проведут работы в открытом космосе по интеграции манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как сообщали в "Роскосмосе", Артемьев и Кристофоретти продолжат подготовку дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС и вручную запустят десять малых космических аппаратов, созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (город Курск).

По плану, космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17:00. Расчетная продолжительность выхода - 6 часов 35 минут, космонавты планируют вернуться на станцию и закрыть за собой люк в 23:35.

Также при наличии времени Артемьев и Кристофоретти установят вторую платформу с адаптерами на модуле "Наука". Эта операция по плану займет 1 час 8 минут.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что российский космонавт будет использовать скафандр "Орлан-МКС" №5 с красными полосками вдоль скафандра, астронавт ESA - "Орлан-МКС" №4 с синими полосками.

По данным госкорпорации, для Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Кристофоретти - первым. Это будет 62-й российский выход в рамках проекта МКС и четвертый в 2022 году.

Предыдущий выход в открытый космос прошел 29 апреля.

12 июля глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022. В ответ на это Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность гендиректора "Роскосмоса", поручил российским космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Олег Артемьев Саманта Кристофоретти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку

Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку

Военные РФ заявили, что Запорожская АЭС в результате атаки украинских дронов не пострадала

Что произошло за день: среда, 20 июля

Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост британского премьера

Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост британского премьера

Власти Запорожской области сообщили о пострадавших в результате украинской атаки на АЭС

Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции

Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции

Еврокомиссия предложила план сокращения спроса на газ в ЕС

Драги готов остаться премьером Италии лишь при сохранении коалиции крупнейших партий

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении семи пунктов управления ВСУ за сутки

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });