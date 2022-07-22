Китай ввел в строй подлодку с необычной конструкцией рубки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ВМС КНР недавно получили на вооружение новую дизель-электрическую подводную лодку, конструктивные особенности которой, по-видимому, снижают ее заметность, сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP).

"Подлодку приняли на вооружение совсем недавно, поскольку более старые субмарины необходимо заменять", - заявил изданию источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.

Источник подтвердил, что подводная лодка вошла в состав ВМС, подчиненных Восточному командованию театра военных действий. SCMP отмечает, что власти КНР не раскрыли ни название подводной лодки, ни ее характеристики.

При этом изображения новой подводной лодки появились в соцсетях еще в мае прошлого года, и наблюдатели обратили внимание на необычную конструкцию ограждения рубки и выдвижных устройств – башеноподобного элемента верхней палубы, который служит для наблюдения за поверхностью моря, размещения устройств вроде перископа, антенн и радаров, входа и выхода экипажа с судна. Похожий дизайн наличествует у шведской подводной лодки типа A26 (подводная лодка типа "Блекинге"), которая, как ожидается, войдет в строй ВМС Швеции в 2024 году.

SCMP приводит слова неназванного китайского военно-морского эксперта, что такая конструкция "могла бы сделать подводную лодку менее заметной во время плавания". Также, по его словам, такая конструкция позволила бы запускать вертикально крылатые ракеты.

Другой наблюдатель полагает, что в ограждении рубки и выдвижных устройств могут размещаться радары для поиска воздушных целей, к примеру, самолетов-разведчиков США, действующих вблизи китайского побережья.

Издание отмечает, что новая подлодка относится к китайским субмаринам типа 039: в основном, их спроектировали для пусков противокорабельных крылатых ракет. Такие подлодки могут дольше оставаться в погруженном состоянии в труднодоступных и мелких прибрежных районах.