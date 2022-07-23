Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 569 млн 23 786, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 382 тыс. 420 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|90 млн 367 тыс. 64
|1 млн 26 тыс. 883
|Индия
|43 млн 868 тыс. 476
|525 997
|Бразилия
|33 млн 555 тыс. 526
|676 766
|Франция
|33 млн 621 тыс. 366
|152 390
|Германия
|30 млн 331 тыс. 131
|143 177
|Великобритания
|23 млн 422 тыс. 743
|183 415 (данные за четверг, пятницу и субботу не обновлялись)
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 821,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 138, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.