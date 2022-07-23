Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Улица Гонконга Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 569 млн 23 786, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 382 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 90 млн 367 тыс. 64 1 млн 26 тыс. 883 Индия 43 млн 868 тыс. 476 525 997 Бразилия 33 млн 555 тыс. 526 676 766 Франция 33 млн 621 тыс. 366 152 390 Германия 30 млн 331 тыс. 131 143 177 Великобритания 23 млн 422 тыс. 743 183 415 (данные за четверг, пятницу и субботу не обновлялись)

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 821,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 138, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.