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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн
Улица Гонконга
Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 569 млн 23 786, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 382 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID Число умерших пациентов
США 90 млн 367 тыс. 64 1 млн 26 тыс. 883
Индия 43 млн 868 тыс. 476 525 997
Бразилия 33 млн 555 тыс. 526 676 766
Франция 33 млн 621 тыс. 366 152 390
Германия 30 млн 331 тыс. 131 143 177
Великобритания 23 млн 422 тыс. 743 183 415 (данные за четверг, пятницу и субботу не обновлялись)

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 821,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 138, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.

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