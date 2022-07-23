Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ составила почти семь тысяч человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 953 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 23 июля, в России количество госпитализаций за сутки составило 1 200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 2,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 38 человек, накануне сообщалось о 41 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 659 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 294. Третий день подряд данный показатель превышает 6 тыс. заболевших за сутки и приблизился к максимальным значениям начала мая и конца апреля, когда за сутки выявляли около 7 тыс. инфицированных.

Выздоровели за сутки 4 803 человека, или на 2,5% больше в сравнении с 22 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 524 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 382 118 умерших и 17 933 862 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в России на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в Роспотребнадзоре.