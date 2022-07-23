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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Талибы закупят в Иране 350 тысяч тонн нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов правительства "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о достигнутом с Ираном соглашении о закупке 350 тысяч тонн нефти из этой страны, сообщает информационное агентство Aamaj News.

В опубликованном Минфином бюллетене говорится, что в переговорах с иранской стороной в Тегеране принимали участие члены совместной делегации государственной нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и департамента норм и стандартов.

В ходе этой поездки с иранской акционерной компанией был подписан контракт на закупку 350 тысяч тонн нефти, и в ближайшие дни начнется процесс ее импорта в Афганистан, говорится в сообщении.

Кроме того, во время этой поездки делегация "Талибана" обсудила с иранскими официальными лицами закупку, качество, цену и транзит нефтепродуктов, а также предоставление необходимых условий.

В информационном бюллетене также говорится, что талибы и иранские власти договорились о создании совместного комитета по межправительственным контрактам, продолжении строительства нефтепроводов, строительстве совместных нефтеперерабатывающих заводов и реализации долгосрочных контрактов.

Инфраструктурные проекты

Ранее в субботу исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов движения "Талибан" мулла Абдул Латиф Мансур призвал международное сообщество разблокировать средства Афганистана, чтобы использовать их на реализацию важнейших для населения страны проектов. По его словам, 80% инфраструктурных проектов этого министерства, которые прежде финансировались иностранцами, не завершены, и сейчас правительство талибов предпринимает усилия по завершению и вводу в эксплуатацию этих проектов при сотрудничестве частного сектора и инвесторов.

Министр сообщил, что были составлены три плана инвестиций в энергетику и производство электроэнергии, в ближайшее время стартует проект стоимостью $3 млн по переброске воды из Панджшера в Кабул, и с его реализацией жители Кабула будут обеспечены безопасной питьевой водой.

В августе прошлого года после взятия талибами Кабула сообщалось, что США блокировали доступ представителям "Талибана" к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и американскими банками.

Талибан
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