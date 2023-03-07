Талибы объявили о первых торгах нефтью, добытой в Афганистане

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Кабуле состоялись первые торги добытой в Афганистане нефтью, сообщило министерство горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Тендер на продажу 20 тыс. тонн кашгарской нефти и 7 тыс. тонн ангутской нефти был проведен во вторник в присутствии врио министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддина Делавара, сообщил пресс-центр ведомства. Отмечается, что торги прошли в здании самого министерства в Кабуле.

"Мы являемся свидетелями первых торгов нефтью, добываемой в Афганистане, и это предмет гордости, что компании-заявители также находились внутри страны, и вся переработка сырья будет производиться внутри Афганистана", - заявил, открывая церемонию торгов, исполняющий обязанности министра. Его цитирует пресс-центр ведомства.

5 января министр горнорудной промышленности и нефти талибов и представитель китайской нефтегазовой компании CAPEIC подписали контракт на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. квадратных километров, они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - говорилось в сообщении государственного информационного агентства Bakhtar.

Ожидаемые объемы добычи нефти обозначены с постепенным ростом с 1 тыс. до 23 тыс. т/сутки. Обговаривалось, что инвестиции Китая составят от $150 млн до $540 млн через три года. Срок проведения геологоразведочных работ предусмотрен в три года. Добытая нефть должна будет перерабатываться в Афганистане.

Афганистан в этом проекте будет партнером с долей участия 20% с дальнейшим постепенным ее увеличением до 75%. Срок действия контракта - 25 лет. Этот контракт стал первым международным инвестконтрактом с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

5 марта представитель китайской компании Geo-Jade Petroleum встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра горнорудной промышленности и нефти талибов, сообщил пресс-центр министерства.

"Представитель указанной компании выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области нефти и газа, и обратился за сотрудничеством к руководству министерства", - говорилось в сообщении.

В свою очередь исполняющий обязанности министра заявил об интересе и других иностранных инвесторов к месторождениям Афганистана. По его словам, все контракты на добычу должны соответствовать международным стандартами, а переработка сырья должна осуществляться внутри страны. Министр попросил китайских партнеров представить предложения в области инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Как отмечается на сайте компании Geo-Jade Petroleum, она начала инвестировать в нефть и газ с 2010 года, и в настоящее время самостоятельно управляет шестью разведочными блоками и тремя блоками разработки общей площадью около 30 000 квадратных километров.