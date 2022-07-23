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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Премьер Венгрии отметил, что ЕС нужен новый подход по ситуации вокруг Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз нуждается в новой стратегии в отношении ситуации вокруг Украины, поскольку санкции против РФ не принесли нужный эффект, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана.

Выступая в Румынии, Орбан отметил, что стратегия ЕС должна ставить задачу добиться мира, а не одержать верх над Россией на Украине.

Евросоюз в минувший четверг ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине, документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Новый пакет санкций предусматривает, как сообщала ранее пресс-служба ЕС, запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".

Также ЕС включил в санкционные списки по России еще 57 физлиц и структур.

Украина ЕС Венгрия Виктор Орбан
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