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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

SpaceX запланировала 24 июля запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX в воскресенье, 24 июля, собирается с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустить на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он должен стать 54-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 5-м в нынешнем месяце.

За всё время SpaceX запустила уже 2 904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 36 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink Falcon 9
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