Более тысячи мигрантов были спасены с дрейфовавших в Средиземноморье лодок

Также спасатели обнаружили тела пяти погибших

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Итальянские суда обнаружили пять тел и спасли 674 человека с рыбацкой лодки, которая дрейфовала в Средиземном море у побережья Ливии, сообщает Associated Press со ссылкой на итальянскую береговую охрану. Помимо этого, европейские благотворительные организации сообщили о спасении еще более 500 человек.

Все спасенные в ходе итальянской операции, которая проводилась в 190 километрах от юго-западного побережья Италии, были доставлены в порты Калабрии и Сицилии. Причины смерти пяти человек, чьи тела обнаружили спасатели, пока неизвестны.

Береговая охрана Италии заявила, что это была лишь одна из серии спасательных операций, проведенных в последние дни в итальянской поисково-спасательной зоне в центральном Средиземноморье. В одном случае женщину в тяжелом состоянии пришлось эвакуировать вертолетом.

Немецкая благотворительная организация Sea-Watch сообщила, что в ходе нескольких операций спасла 444 мигранта, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненных лодках. Европейская благотворительная организация SOS Mediterannee заявила, что ее спасательное судно Ocean Viking спасло с переполненной резиновой лодки у побережья Ливии 87 человек, в том числе 57 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Associated Press отмечает, что поток мигрантов в Италию увеличился почти на четверть по сравнению с прошлым годом: по состоянию на пятницу было зарегистрировано 34 013 человек.