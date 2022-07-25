ФБР обнаружило способность китайского оборудования контролировать ядерный арсенал США

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Расследование, проведенное ФБР, показало, что оборудование китайского производства для мобильной связи, размещенное вблизи важных военных объектов США, способно перехватывать линии связи Пентагона и даже взять под контроль американский ядерный арсенал, сообщил телеканал CNN.

В эксклюзивном материале телеканала говорится: "Расследование ФБР свидетельствует, что это оборудование способно определять, перехватывать и даже нарушать линии связи Минобороны, что открывает окно для того, чтобы контролировать американский ядерный арсенал".

В нем отмечается, что небольшие телекоммуникационные компании Соединенных Штатов продолжают использовать китайскую технику, ссылаясь на ее дешевизну и надежность.