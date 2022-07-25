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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Два человека погибли в результате стрельбы в парке в Лос-Анджелесе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два человека были убиты и пятеро получили ранения в результате стрельбы в воскресенье ​​на шоу автомобильного клуба с участием нескольких сотен человек в парке в Лос-Анджелесе, сообщает The New York Times.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, четверо мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 54 лет были госпитализированы, по меньшей мере у троих огнестрельные ранения. Двое пострадавших впоследствии скончались.

Информации о стрелявших издание не приводит. По факту стрельбы пока никто не задержан.

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