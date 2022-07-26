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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Военные РФ сообщили об уничтожении в ДНР более 40 иностранных наемников

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Свыше 40 иностранных наемников, в основном из Польши, уничтожено российским авиаударом в районе Константиновки (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его данным, в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево (ДНР) уничтожено более 70 украинских военных и склад боеприпасов.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 26 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина ДНР Польша
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