Китайский дрон впервые самостоятельно подлетел к Тайваню через важный японский пролив

На Тайване в настоящее время проходят военные учения, имитирующие вторжение армии Китая

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военные КНР впервые послали в полет без сопровождения разведывательный и ударный беспилотник TB001 через пролив Мияко между японскими островами Рюкю в Восточно-Китайском море, сообщает издание The Japan Times.

Пролив Мияко разделяет японские острова Окинава и Мияко (префектура Окинава). Он имеет важнейшее значение, поскольку является одним из немногих путей, по которым ВМС КНР может переходить из Восточно-Китайского моря в Тихий океан.

The Japan Times отмечает, что беспилотник TB001, способный лететь на расстояние в 6 тыс. км, а также нести ракеты и управляемые бомбы, совершил полет в понедельник. Японская сторона не зафиксировала нарушение воздушного пространства Японии. Минобороны Японии также подняло в воздух истребители для наблюдения за беспилотником.

TB001, миновав пролив Мияко, подлетал к восточному побережью Тайваня: на острове на этой неделе проходят масштабные военные учения Han Kuang.

По данным издания, ранее китайские военные направляли беспилотники, включая TB001, к японской префектуре Окинава, но в сопровождении пилотируемых летательных аппаратов. При этом Китай за последние месяцы нарастил военную активность в районе пролива Мияко и других важных морских путей вокруг Японии.