Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Китайский дрон впервые самостоятельно подлетел к Тайваню через важный японский пролив

На Тайване в настоящее время проходят военные учения, имитирующие вторжение армии Китая

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военные КНР впервые послали в полет без сопровождения разведывательный и ударный беспилотник TB001 через пролив Мияко между японскими островами Рюкю в Восточно-Китайском море, сообщает издание The Japan Times.

Пролив Мияко разделяет японские острова Окинава и Мияко (префектура Окинава). Он имеет важнейшее значение, поскольку является одним из немногих путей, по которым ВМС КНР может переходить из Восточно-Китайского моря в Тихий океан.

В миреНа Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии КитаяНа Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии КитаяЧитать подробнее

The Japan Times отмечает, что беспилотник TB001, способный лететь на расстояние в 6 тыс. км, а также нести ракеты и управляемые бомбы, совершил полет в понедельник. Японская сторона не зафиксировала нарушение воздушного пространства Японии. Минобороны Японии также подняло в воздух истребители для наблюдения за беспилотником.

TB001, миновав пролив Мияко, подлетал к восточному побережью Тайваня: на острове на этой неделе проходят масштабные военные учения Han Kuang.

По данным издания, ранее китайские военные направляли беспилотники, включая TB001, к японской префектуре Окинава, но в сопровождении пилотируемых летательных аппаратов. При этом Китай за последние месяцы нарастил военную активность в районе пролива Мияко и других важных морских путей вокруг Японии.

Китай Япония Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Пандемия коронавируса

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });