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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

В учениях будут задействованы все роды войск

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, считающиеся наиболее важными для военных острова, сообщает издание Nikkei.

В частности, в ходе маневров, которые продлятся неделю, местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Командование задействует в учениях все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.

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Во вторник ожидается, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь взойдет на борт корабля, с которого будет наблюдать за действиями еще 20 кораблей и нескольких истребителей у военно-морской базы в районе Суао на юго-востоке острова.

Nikkei напоминает, что учения проходят на фоне появившейся информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако сама Пелоси отказалась комментировать эту тему. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Тайвань Китай США
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