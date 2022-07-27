Минобороны РФ заявило об уничтожении в Николаеве временных пунктов дислокации ВСУ

По уточненным данным, при ударе по складу под Днепропетровском в воскресенье уничтожено более сотни ракет к HIMARS

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Летчики российских Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили в Николаеве временные пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Бармашово в Николаевской области сбит украинский вертолет Ми-8.

"Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове", - заявил официальный представитель министерства.

По уточненным данным, в воскресенье авиаударом по оружейному складу в районе населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к РСЗО HIMARS американского производства.

"Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты", - заявил Конашенков.

HIMARS - американская РСЗО, способная нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

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