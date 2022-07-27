В Кремле выразили надежду, что США не введут санкции против поставок нефти из РФ в Китай

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия надеется, что инициатива конгрессменов США о введении санкций на поставки российской нефти в Китай не будет реализована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному введению санкций США на поставки российской нефти в Китай.

Ранее Bloomberg сообщил, что сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер представили во вторник законопроект, который вводит штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.