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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

В парламент Ирака ворвались сотни противников проиранских партий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Несколько сотен иракских демонстрантов ворвались в парламент в Багдаде, они протестуют против выдвижения на пост премьер-министр Ирака кандидата от поддерживаемых Ираном партий, сообщает AP.

Депутатов в здании в этот момент не было.

Демонстранты забирались на столы депутатов и размахивали флагами Ирака.

Большинство протестующих - сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, который недавно вышел из политического процесса по выбору руководителей страны, несмотря на то, что получил больше всех мест в парламенте на октябрьских выборах.

В Ираке в настоящее время проходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в Ираке проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Ранее в среду демонстранты ворвались в особо укрепленную "зеленую зону" Багдада, полиция применяла против них водометы. Нынешний премьер-министр Мустафа аль-Каземи призвал народ к спокойствию и сдержанности, а также к немедленному выходу из "зоны".

Ас-Судани был выбран лидером коалиции "Государство закона" экс-премьером Нури аль-Малики. Прежде чем он сможет предстать перед парламентом, чтобы официально занять место в качестве будущего премьера, партии должны будут выбрать президента.

Ирак Муктада ас-Садр Иран Багдад Мухаммед ас-Судани
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