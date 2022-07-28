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В США к концу недели могут объявить ЧС из-за оспы обезьян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена объявит оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в ближайшие дни, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников газеты, объявление ожидается уже в конце недели. Тем не менее, подчеркивает издание, решение еще не окончательное. Так, представитель Минздрава США заявил, что министерство "продолжает изучать варианты".

Ранее сообщалось, что руководители Белого дома совместно с чиновниками здравоохранения в течение выходных обсуждали следующие шаги по борьбе с вирусом после того, как ВОЗ в субботу объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Отмечалось, что некоторые чиновники считают, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо, так как это может дать правительству полномочия преодолеть бюрократическую волокиту и собрать данные о распространении вируса. По мнению других, этот шаг носит в основном символический характер и не решит проблему нехватки вакцин и трудностей в лечении.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тыс. случаев более чем в 60 странах мира.

На данный момент, подчеркивает Politico, в США зарегистрировано почти 3,6 тыс. случаев оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Нью-Йорк.

США ВОЗ Джо Байден
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