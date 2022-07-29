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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В турецком Мармарисе лесные пожары достигли курортной зоны

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары свирепствуют в популярном туристическом городе-порте Мармарисе на юго-западе Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, пожары в пятницу достигли территории одного из отелей, расположенных у леса. Огонь уничтожил несколько построек.

Мэр Мармариса Мехмет Октай сообщил газете "Хабертюрк", что все постояльцы и сотрудники отеля и близлежащих объектов эвакуированы.

Пожарные ведут борьбу с огнем - в тушении задействовано семь вертолетов и пять самолетов.

Прошлым летом Турция тоже столкнулась с сильными природным пожарами. Огонь тогда уничтожил сотни гектаров леса.

Турция Мармарис
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