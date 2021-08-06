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В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что удалось ликвидировать 196 очагов возгорания леса, еще 12 продолжают действовать, сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в шести провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Адане, Айдын и Денизли.

Издание напоминает, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний, несмотря на сильные ветры.

Природные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.

Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

В свою очередь агентство AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.

Лесной пожар в турецкой Анталье

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция

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