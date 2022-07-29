Военные РФ сообщили, что украинское судно подорвалось на мине в устье Дуная

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Малое географическое судно "Шляхович" подорвалось на украинской мине в устье реки Дунай, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"28 июля 2022 г. при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" (государственной гидрографической службы Украины) на украинской дрейфующей мине", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал российский военный.

По его данным, киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

"При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

"Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - отметил он.